В Екатеринбурге в день рождения военкора Журавлева почтили его память

Краткий пересказ от РИА ИИ На Широкореченском кладбище в Екатеринбурге родные и коллеги собрались у памятника военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву в день его рождения.

Ростислав Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области, ему было 34 года.

Заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев отметил, что Журавлев за короткий период получил звание «Золотое перо» Союза журналистов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Родные и коллеги собрались на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге у памятника военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости.

Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области. Восемнадцатого июля ему исполнилось бы 37 лет.

У памятника Журавлеву присутствовали члены семьи, друзья, журналисты и военкоры, которые в разное время были напарниками Журавлева по работе в зоне СВО.

"Сегодня Росту исполнилось бы 37 лет. Прекрасный возраст, и снова возвращаемся к вопросу философии - сколько ему лет? Мы не увидим его сорокалетним, пятидесятилетним. Вот на этой фотографии ему 33, он погиб, когда ему только-только исполнилось 34 года", - сказала мама военкора Людмила Журавлева, стоя у могилы сына.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля - спустя четыре дня после своего дня рождения. Журавлева сказала, что собираться у памятника сыну теперь стало традицией.

"Многое не успел... Но стал известным военкором, даже бы сказала, прославленным военком за полтора года СВО. И, как говорил Ваня Зуев (погибший в 2025 году военкор РИА Новости, близкий друг Журавлева - ред.), Ростик попер вперед, как танк Т-34 - началось его время", - добавила Людмила.

Ее сын прошел до этого другие горячие точки, но это она назвала подготовкой к главным событиям в его жизни - сын шел к ним и готовился. Ростислав писал стихи, мог состояться в литературе. Появился свой стиль, приобретался жизненный опыт.

"То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", - отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.

Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в Вооруженных силах России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.

Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.