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"Пал смертью храбрых". Памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 18.07.2026
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08:00 18.07.2026 (обновлено: 15:59 18.07.2026)

"Пал смертью храбрых". Памяти Ростислава Журавлева

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Сегодня военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву могло бы исполниться 37 лет. В 2023 году через четыре дня после своего дня рождения — 22 июля — он погиб при обстреле запрещенными кассетными боеприпасами. О том, каким запомнился журналист, — в фотоленте РИА Новости.
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Журавлев начал карьеру в 2012 году. В 2014-м он освещал ситуацию вокруг Крыма и был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в ЛНР, где вступил добровольцем в интербригаду в составе батальона "Заря".

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Журавлев начал карьеру в 2012 году. В 2014-м он освещал ситуацию вокруг Крыма и был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в ЛНР, где вступил добровольцем в интербригаду в составе батальона "Заря".

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В РИА Новости журналист пришел в 2021-м.

В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

В РИА Новости журналист пришел в 2021-м.

В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую.

© РИА Новости
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Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов страны. В 2022 году его наградили специальным призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов страны. В 2022 году его наградили специальным призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.

© РИА Новости
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Военкор погиб в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Военкор погиб в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

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© Фото : из архива Ростислава Журавлева

Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель Журавлева стала результатом сознательной атаки киевского режима.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель Журавлева стала результатом сознательной атаки киевского режима.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналист был опытнейшим специалистом, который первым приезжал в самые опасные зоны и сообщал точную и важную информацию.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналист был опытнейшим специалистом, который первым приезжал в самые опасные зоны и сообщал точную и важную информацию.

© РИА Новости
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Друзья и коллеги о нем отзывались как о профессионале, на сто процентов преданном своему делу и надежном как скала.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Друзья и коллеги о нем отзывались как о профессионале, на сто процентов преданном своему делу и надежном как скала.

© РИА Новости
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Журавлева похоронили с воинскими почестями в его родном городе — Екатеринбурге.

"Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин", — сказал Киселев на церемонии прощания.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Журавлева похоронили с воинскими почестями в его родном городе — Екатеринбурге.

"Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин", — сказал Киселев на церемонии прощания.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Журналиста посмертно удостоили ордена Мужества и медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

Орден Мужества, которым награжден посмертно военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший в зоне СВО

Журналиста посмертно удостоили ордена Мужества и медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В августе 2023-го прошла церемония награждения орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Его получила мать военкора Людмила Журавлева.

Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного орденом За заслуги перед Запорожской областью I степени (посмертно), Людмила в Доме журналистов в Екатеринбурге

В августе 2023-го прошла церемония награждения орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Его получила мать военкора Людмила Журавлева.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© Фото : Нежурка/Telegram

В 2024-м МИА "Россия сегодня" и три вуза подписали соглашение об учреждении стипендии имени Журавлева. Ей поощряются отличившиеся студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

В 2024-м МИА "Россия сегодня" и три вуза подписали соглашение об учреждении стипендии имени Журавлева. Ей поощряются отличившиеся студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".

© Фото : Нежурка/Telegram
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В том же году на здании медиагруппы в Москве открыли мемориальную доску, посвященную журналисту.

На фото: его мать, жена и дети.

Родственники возлагают цветы у мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

В том же году на здании медиагруппы в Москве открыли мемориальную доску, посвященную журналисту.

На фото: его мать, жена и дети.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Камов | Перейти в медиабанк

В день рождения Ростислава Журавлева родные, близкие и коллеги собрались у его памятника на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге.

Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

В день рождения Ростислава Журавлева родные, близкие и коллеги собрались у его памятника на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Илья Камов
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© РИА Новости / Илья Камов | Перейти в медиабанк

"Сегодня Росту исполнилось бы 37 лет. Прекрасный возраст, и снова возвращаемся к вопросу философии - сколько ему лет? Мы не увидим его сорокалетним, пятидесятилетним. Вот на этой фотографии ему 33, он погиб, когда ему только-только исполнилось 34 года", — сказала мама военкора Людмила Журавлева, стоя у могилы сына.

На фото: мать Ростислава Журавлева Людмила (справа) .

Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлев на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

"Сегодня Росту исполнилось бы 37 лет. Прекрасный возраст, и снова возвращаемся к вопросу философии - сколько ему лет? Мы не увидим его сорокалетним, пятидесятилетним. Вот на этой фотографии ему 33, он погиб, когда ему только-только исполнилось 34 года", — сказала мама военкора Людмила Журавлева, стоя у могилы сына.

На фото: мать Ростислава Журавлева Людмила (справа) .

© РИА Новости / Илья Камов
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© РИА Новости / Илья Камов | Перейти в медиабанк

"То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", — отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев (на фото).

Заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев и Людмила Журавлева у памятника военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву

"То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", — отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев (на фото).

© РИА Новости / Илья Камов
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Камов | Перейти в медиабанк

В доме журналистов в Екатеринбурге также прошла церемония в память о Ростиславе Журавлеве.

Мама военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила Журавлева в День памяти о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В доме журналистов в Екатеринбурге также прошла церемония в память о Ростиславе Журавлеве.

© РИА Новости / Илья Камов
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© РИА Новости / Илья Камов | Перейти в медиабанк

На фото: плакат в День памяти Ростиславе Журавлеве в доме журналистов в Екатеринбурге.

Плакат в День памяти о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве в доме журналистов в Екатеринбурге

На фото: плакат в День памяти Ростиславе Журавлеве в доме журналистов в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Илья Камов
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