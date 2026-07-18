"Пал смертью храбрых". Памяти Ростислава Журавлева

Журавлев начал карьеру в 2012 году. В 2014-м он освещал ситуацию вокруг Крыма и был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в ЛНР, где вступил добровольцем в интербригаду в составе батальона "Заря".
Журавлев начал карьеру в 2012 году. В 2014-м он освещал ситуацию вокруг Крыма и был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в ЛНР, где вступил добровольцем в интербригаду в составе батальона "Заря".
В РИА Новости журналист пришел в 2021-м.
В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую.
В РИА Новости журналист пришел в 2021-м.
В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую.
Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов страны. В 2022 году его наградили специальным призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов страны. В 2022 году его наградили специальным призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
Военкор погиб в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.
Военкор погиб в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.
Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель Журавлева стала результатом сознательной атаки киевского режима.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель Журавлева стала результатом сознательной атаки киевского режима.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналист был опытнейшим специалистом, который первым приезжал в самые опасные зоны и сообщал точную и важную информацию.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналист был опытнейшим специалистом, который первым приезжал в самые опасные зоны и сообщал точную и важную информацию.
Друзья и коллеги о нем отзывались как о профессионале, на сто процентов преданном своему делу и надежном как скала.
Друзья и коллеги о нем отзывались как о профессионале, на сто процентов преданном своему делу и надежном как скала.
Журавлева похоронили с воинскими почестями в его родном городе — Екатеринбурге.
"Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин", — сказал Киселев на церемонии прощания.
Журавлева похоронили с воинскими почестями в его родном городе — Екатеринбурге.
"Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин", — сказал Киселев на церемонии прощания.
Журналиста посмертно удостоили ордена Мужества и медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Журналиста посмертно удостоили ордена Мужества и медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
В августе 2023-го прошла церемония награждения орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Его получила мать военкора Людмила Журавлева.
В августе 2023-го прошла церемония награждения орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Его получила мать военкора Людмила Журавлева.
В 2024-м МИА "Россия сегодня" и три вуза подписали соглашение об учреждении стипендии имени Журавлева. Ей поощряются отличившиеся студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".
В 2024-м МИА "Россия сегодня" и три вуза подписали соглашение об учреждении стипендии имени Журавлева. Ей поощряются отличившиеся студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".
В том же году на здании медиагруппы в Москве открыли мемориальную доску, посвященную журналисту.
На фото: его мать, жена и дети.
В том же году на здании медиагруппы в Москве открыли мемориальную доску, посвященную журналисту.
На фото: его мать, жена и дети.
В день рождения Ростислава Журавлева родные, близкие и коллеги собрались у его памятника на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге.
В день рождения Ростислава Журавлева родные, близкие и коллеги собрались у его памятника на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге.
"Сегодня Росту исполнилось бы 37 лет. Прекрасный возраст, и снова возвращаемся к вопросу философии - сколько ему лет? Мы не увидим его сорокалетним, пятидесятилетним. Вот на этой фотографии ему 33, он погиб, когда ему только-только исполнилось 34 года", — сказала мама военкора Людмила Журавлева, стоя у могилы сына.
На фото: мать Ростислава Журавлева Людмила (справа) .
"Сегодня Росту исполнилось бы 37 лет. Прекрасный возраст, и снова возвращаемся к вопросу философии - сколько ему лет? Мы не увидим его сорокалетним, пятидесятилетним. Вот на этой фотографии ему 33, он погиб, когда ему только-только исполнилось 34 года", — сказала мама военкора Людмила Журавлева, стоя у могилы сына.
На фото: мать Ростислава Журавлева Людмила (справа) .
"То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", — отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев (на фото).
"То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", — отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев (на фото).
В доме журналистов в Екатеринбурге также прошла церемония в память о Ростиславе Журавлеве.
В доме журналистов в Екатеринбурге также прошла церемония в память о Ростиславе Журавлеве.
На фото: плакат в День памяти Ростиславе Журавлеве в доме журналистов в Екатеринбурге.
На фото: плакат в День памяти Ростиславе Журавлеве в доме журналистов в Екатеринбурге.