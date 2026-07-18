В "Зените" заявили, что постоянно изучают возможность покупки россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что клуб регулярно изучает возможность усиления состава российскими футболистами.
- С сезона-2026/27 в заявке команды Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.
- Тимощук отметил, что молодежь может себя зарекомендовать, и два игрока, которые на постоянной основе с «Зенитом» тренируются, подписали полноценные контракты.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук заявил РИА Новости, что клуб регулярно изучает возможность усиления состава российскими футболистами.
В апреле министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/27 в заявке команды Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи.
"Российский рынок всегда мониторится. Конкуренты не хотят укреплять "Зенит" в чемпионской гонке и борьбе за титулы. Естественно, существуют такие препятствия, но мы идем к своей цели", - сказал Тимощук, отвечая на вопрос о возможном усилении российскими футболистами.
Ранее СМИ сообщали об интересе "Зенита" к двум игрокам сборной России - полузащитнику московского "Локомотива" Артему Карпукасу и нападающему столичного "Динамо" Константину Тюкавину. "Разговоры и переговоры - это часть футбольной жизни, особенно команд, которые ставят перед собой максимальные цели и задачи. Мы привлекали много молодежи - всегда много говорят, что этого нет, а это есть всегда. Молодежь есть, она может себя зарекомендовать. Два игрока, которые на постоянной основе с нами тренируются, подписали полноценные контракты. Все в их ногах и головах, пусть они растут и развиваются", - отметил собеседник агентства.
"Предела совершенству нет в том же направлении трансферной политики. Нам прежде всего нужно улучшать наши качество футбола и результат", - резюмировал Тимощук.
Новый сезон в отечественном футболе стартует 18 июля матчем за Суперкубок России, в котором "Зенит" сыграет в Нижнем Новгороде с московским "Спартаком". В первом туре РПЛ петербуржцы 25 июля на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном".