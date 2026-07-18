В "Зените" заявили, что постоянно изучают возможность покупки россиянина

Ранее СМИ сообщали об интересе "Зенита" к двум игрокам сборной России - полузащитнику московского "Локомотива" Артему Карпукасу и нападающему столичного "Динамо" Константину Тюкавину. "Разговоры и переговоры - это часть футбольной жизни, особенно команд, которые ставят перед собой максимальные цели и задачи. Мы привлекали много молодежи - всегда много говорят, что этого нет, а это есть всегда. Молодежь есть, она может себя зарекомендовать. Два игрока, которые на постоянной основе с нами тренируются, подписали полноценные контракты. Все в их ногах и головах, пусть они растут и развиваются", - отметил собеседник агентства.