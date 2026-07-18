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Тренер сборной Испании рассказал о состоянии Ямаля перед финалом ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
22:56 18.07.2026
Тренер сборной Испании рассказал о состоянии Ямаля перед финалом ЧМ

Де ла Фуэнте: Ямаль находится в отличной физической форме перед финалом ЧМ

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Соцсети футболиста
Ламин Ямаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Ламин Ямаль пропустил тренировку сборной Испании по футболу из-за дискомфорта в мышце ноги, на следующий день он вернулся к занятиям в общей группе.
  • Луис де ла Фуэнте заявил, что футболист находится в отличной физической форме перед финалом чемпионата мира.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающий Ламин Ямаль находится в отличной физической форме перед финалом чемпионата мира против команды Аргентины.
В четверг СМИ сообщили, что Ямаль пропустил тренировку команды из-за дискомфорта в мышце ноги. На следующий день 19-летний нападающий вернулся к занятиям в общей группе.
"Он получил сильный удар в том эпизоде ​​с назначением пенальти. Он испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы предпочли, чтобы он тренировался индивидуально. С ним все в порядке, никаких проблем нет. Он находится в отличной физической форме", - приводит слова де ла Фуэнте As.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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