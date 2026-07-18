ВСУ за сутки потеряли свыше 515 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 515 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 515 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное Днепропетровской области, Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое Запорожской области.
"Противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - добавили в ведомстве.
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