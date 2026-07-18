Васильев назвал многомиллионную заявку академии Плющенко на грант циничной

"Цинизм никто не отменял, в данном случае он и проявляется. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами – так можно охарактеризовать данную ситуацию. В фигурном катании люди вообще живут какой-то своей жизнью, непохожей на весь остальной спорт в России", - сказал Васильев.

"Им многое что позволено, у них есть гранты на такие шоу. Хотя этих постановок уже такое количество, и я не знаю, чем шоу Плющенко будет отличаться от других. Могу, конечно, ошибаться. Но когда идет СВО, и люди переводят свои личные деньги на помощь фронту, а тут просят гранты на 24 миллиона для того, чтобы просто развлечься, это выглядит несколько цинично", - подчеркнул собеседник агентства.