Васильев назвал многомиллионную заявку академии Плющенко на грант циничной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев назвал циничной заявку академии "Ангелы Плющенко" на грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу.
- Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" подала заявку на получение гранта для проведения ледового шоу "Снежная королева".
- Васильев считает, что во время СВО запрос на грант в таких размерах выглядит цинично, так как люди переводят личные деньги на помощь фронту.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает проявлением цинизма заявку академии Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу на фоне перехода сына тренера в сборную Азербайджана.
Ранее на сайте Президентского фонда культурных инициатив была опубликована заявка от академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" на получение гранта в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу "Снежная королева". Проект планируется реализовать с 15 января 2027 года по 30 июня 2028 года. Ранее двукратный олимпийский чемпион Плющенко, комментируя решение своего 13-летнего сына Александра выступать за Азербайджан, заявил, что фигурное катание в России деградирует без участия в международных соревнованиях.
"Цинизм никто не отменял, в данном случае он и проявляется. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами – так можно охарактеризовать данную ситуацию. В фигурном катании люди вообще живут какой-то своей жизнью, непохожей на весь остальной спорт в России", - сказал Васильев.
"Им многое что позволено, у них есть гранты на такие шоу. Хотя этих постановок уже такое количество, и я не знаю, чем шоу Плющенко будет отличаться от других. Могу, конечно, ошибаться. Но когда идет СВО, и люди переводят свои личные деньги на помощь фронту, а тут просят гранты на 24 миллиона для того, чтобы просто развлечься, это выглядит несколько цинично", - подчеркнул собеседник агентства.