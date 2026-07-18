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МВБ США будет круглосуточно обеспечивать безопасность финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
22:15 18.07.2026
МВБ США будет круглосуточно обеспечивать безопасность финала ЧМ

МВБ США будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала ЧМ

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренней безопасности США будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.
  • Власти США приняли самые масштабные в истории страны меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) заявило РИА Новости, что будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.
"Министерство внутренней безопасности США продолжит круглосуточно работать с федеральными властями, властями штатов и местными партнерами для обеспечения безопасности до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в преддверии финала чемпионата.
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Министерство добавило, что власти страны приняли самые масштабные в истории США меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.
"На сегодняшний день было изъято более 700 беспилотников, использовавшихся без разрешения", - сказали в министерстве.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.
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