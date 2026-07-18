МВБ США будет круглосуточно обеспечивать безопасность финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство внутренней безопасности США будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.
- Власти США приняли самые масштабные в истории страны меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) заявило РИА Новости, что будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.
"Министерство внутренней безопасности США продолжит круглосуточно работать с федеральными властями, властями штатов и местными партнерами для обеспечения безопасности до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в преддверии финала чемпионата.
Министерство добавило, что власти страны приняли самые масштабные в истории США меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.
"На сегодняшний день было изъято более 700 беспилотников, использовавшихся без разрешения", - сказали в министерстве.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.