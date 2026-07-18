Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство внутренней безопасности США будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.

Власти США приняли самые масштабные в истории страны меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) заявило РИА Новости, что будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу.

"Министерство внутренней безопасности США продолжит круглосуточно работать с федеральными властями, властями штатов и местными партнерами для обеспечения безопасности до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в преддверии финала чемпионата.

Министерство добавило, что власти страны приняли самые масштабные в истории США меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотникам в рамках чемпионата.

"На сегодняшний день было изъято более 700 беспилотников, использовавшихся без разрешения", - сказали в министерстве.