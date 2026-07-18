В Ленинградской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.
- Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.
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22 июня 2022, 17:18