Андрей Рублев вышел в финал турнира в Бостаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
- В полуфинале Рублев победил чилийца Алехандро Табило со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В полуфинале Рублев, занимающий 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, нанес поражение 31-й ракетке мира чилийцу Алехандро Табило со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.
В финале Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери.
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