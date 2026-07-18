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Андрей Рублев вышел в финал турнира в Бостаде - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Теннис
 
19:46 18.07.2026 (обновлено: 20:16 18.07.2026)
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Бостаде

Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Бостаде

© Официальный сайт турнира в БостадеАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Официальный сайт турнира в Бостаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
  • В полуфинале Рублев победил чилийца Алехандро Табило со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В полуфинале Рублев, занимающий 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, нанес поражение 31-й ракетке мира чилийцу Алехандро Табило со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.
В финале Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери.
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