Роджерс перейдет в "Челси", сообщили СМИ

Роджерсу 23 года, он выступает за "Астон Виллу" с 2024 года. В минувшем сезоне он выиграл с командой из Бирмингема Лигу Европы. На счету Роджерса 21 матч и 1 гол за сборную Англии, включая 6 игр на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира.