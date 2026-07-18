Роджерс перейдет в "Челси", сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс перейдет в лондонский «Челси» и установит трансферный рекорд для английских футболистов.
- Трансфер Моргана Роджерса обойдется «Челси» в 117 млн фунтов (более 137,5 млн евро), что сделает его самым дорогим английским футболистом в истории и самой дорогой покупкой в истории «Челси».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Морган Роджерс перейдет в лондонский "Челси" и установит трансферный рекорд для английских футболистов, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Роджерс подпишет контракт до июня 2032 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист пройдет обследование в понедельник.
Трансфер обойдется "Челси" в 117 млн фунтов (более 137,5 млн евро), что сделает Роджерса самым дорогим английским футболистом в истории. Он обойдет трансфер полузащитника Эдиотта Андерсона из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" за 135 млн евро. Также Роджерс станет самой дорогой покупкой в истории "Челси". В настоящий момент рекорд "синих" принадлежит трансферу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из португальской "Бенфики" зимой 2023 года за 121 млн евро.
Роджерсу 23 года, он выступает за "Астон Виллу" с 2024 года. В минувшем сезоне он выиграл с командой из Бирмингема Лигу Европы. На счету Роджерса 21 матч и 1 гол за сборную Англии, включая 6 игр на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира.
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