Защита блогера Ремесло обжаловала его арест по делу о фейках об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала его арест по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.

Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала его арест по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

Ремесло предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

"Подтверждаю", - сообщил адвокат, отвечая на вопрос агентства о том, был ли обжалован арест блогера.

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.