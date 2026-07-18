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Защита блогера Ремесло обжаловала его арест по делу о фейках об армии - РИА Новости, 18.07.2026
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19:09 18.07.2026
Защита блогера Ремесло обжаловала его арест по делу о фейках об армии

Защита блогера Ремесло обжаловала его арест по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала его арест по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.
  • Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала его арест по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Ремесло предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
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"Подтверждаю", - сообщил адвокат, отвечая на вопрос агентства о том, был ли обжалован арест блогера.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее Бадамшин также сообщил агентству, что блогера отправили в СИЗО-7 в Капотне.
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