Силы ПВО сбили пять беспилотников над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Ленинградской области сбиты пять беспилотников.
- Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что боевая работа продолжается.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ПВО сбила пять беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее губернатор информировал об уничтожении одного беспилотника в воздушном пространстве региона.
"Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что боевая работа продолжается.
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