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Потанин: надо бороться за реформирование всего олимпийского движения - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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11:10 18.07.2026
Потанин: надо бороться за реформирование всего олимпийского движения

Потанин заявил, что надо бороться за реформирование всего олимпийского движения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин
Президент ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Потанин призвал бороться за реформирование международного олимпийского движения, чтобы избежать санкций в отношении России.
  • Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов.
  • Потанин считает, что России необходимо искать союзников для укрепления позиций на международной арене в вопросе реформирования олимпийского движения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент компании "Норникель", член правления Федерации хоккея России (ФХР) Владимир Потанин призвал бороться за реформирование всего международного олимпийского движения во избежание санкций в отношении России.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. "Позитивно (отношусь к снятию ограничений). По флагу и гимну наши болельщики истосковались. Многим приятно, что теперь мы с ними выступаем. Но, во-первых, нам не везде отдали флаг и гимн. А в некоторых дисциплинах, которые наиболее престижны и наиболее обладают определенным влиянием на общественное мнение – как футбол или хоккей, нам пока ничего не отдали", - сказал Потанин в подкасте "Вне формата".
"Во-вторых, я бы относился с оптимизмом к этому событию, но без излишних ожиданий. Зависимость спортивных функционеров от политики и от всяких неспортивных вещей настолько высока, что сегодня дали – завтра отменят. Я думаю, что в любом случае мы должны бороться не просто за восстановление своего участия, а за реформирование всего международного олимпийского движения. Для того, чтобы свои интересы надежно обеспечить, чтобы нас нельзя было так отстранять", - добавил он.
Потанин отметил, что для укрепления позиций на международной арене в вопросе реформирования олимпийского движения России необходимо искать союзников.
"Надежда есть, а большого оптимизма нет. Но, повторюсь, меня в этой ситуации задевает то, что мы очень зависимы от западных спортивных чиновников, которые действуют по неспортивным мотивам. И такая зависимость унизительна. Поэтому пустят нас или не пустят – надо реформировать всю мировую систему спорта. А для этого нужны союзники. Многие страны, которые не входят в ядро тех спортивных держав, что исторически за определенные заслуги захватили все посты, могли бы быть союзниками. И мы не должны попадаться на эту удочку, что нас вроде простили, купили, дали право выступать – а мы сразу замолчали и стали весь этот балаган хвалить. Я считаю, что надо идти до конца в защите своих позиций в более справедливую сторону – к реформированию всей системы международного спорта", - заключил он.
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СпортРоссияВладимир ПотанинНорильский никельФедерация хоккея России (ФХР)
 
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