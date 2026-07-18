Потанин: надо бороться за реформирование всего олимпийского движения

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Потанин призвал бороться за реформирование международного олимпийского движения, чтобы избежать санкций в отношении России.

Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов.

Потанин считает, что России необходимо искать союзников для укрепления позиций на международной арене в вопросе реформирования олимпийского движения.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент компании "Норникель", член правления Федерации хоккея России (ФХР) Владимир Потанин призвал бороться за реформирование всего международного олимпийского движения во избежание санкций в отношении России.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. "Позитивно (отношусь к снятию ограничений). По флагу и гимну наши болельщики истосковались. Многим приятно, что теперь мы с ними выступаем. Но, во-первых, нам не везде отдали флаг и гимн. А в некоторых дисциплинах, которые наиболее престижны и наиболее обладают определенным влиянием на общественное мнение – как футбол или хоккей, нам пока ничего не отдали", - сказал Потанин в подкасте "Вне формата".

"Во-вторых, я бы относился с оптимизмом к этому событию, но без излишних ожиданий. Зависимость спортивных функционеров от политики и от всяких неспортивных вещей настолько высока, что сегодня дали – завтра отменят. Я думаю, что в любом случае мы должны бороться не просто за восстановление своего участия, а за реформирование всего международного олимпийского движения. Для того, чтобы свои интересы надежно обеспечить, чтобы нас нельзя было так отстранять", - добавил он.

Потанин отметил, что для укрепления позиций на международной арене в вопросе реформирования олимпийского движения России необходимо искать союзников.