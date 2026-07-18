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Петросян заявила, что готова вновь выступить под песню Майкла Джексона - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Фигурное катание
 
16:34 18.07.2026
Петросян заявила, что готова вновь выступить под песню Майкла Джексона

Петросян заявила, что готова вновь исполнить программу под песню Майкла Джексона

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Аделия Петросян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аделия Петросян заявила, что готова вновь исполнить программу под песню Майкла Джексона.
  • Фигуристка выступала с короткой программой под попурри из композиций певца на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
  • Петросян призналась, что уже пять раз ходила на фильм про Майкла Джексона.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что готова вновь исполнить программу под песню Майкла Джексона.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Петросян выступила с короткой программой под попурри из композиций Майкла Джексона, которую впервые представила в сезоне-2023/24.
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"Вчера в пятый раз ходила на фильм про Майкла Джексона. Выучила его наизусть. Хочу выразить восхищение Джаафару (Джексону - исполнителю главной роли в фильме "Майкл"). Готова еще раз скатать программу под песню Майкла Джексона", - сказала Петросян на VK Fest.
Также фигуристка призналась, что неоднократно хотела бросить фигурное катание.
"Конечно, было желание все бросить, и не один раз. Каждый раз взвешиваешь и понимаешь, что сделал не все. Даже по финансовому состоянию, потому что опыта в другой сфере деятельности мало. Твоя работа - быть спортсменом, в это была вложена вся жизнь. На это ты и живешь. Даже когда хочется бросить, приходится просто выходить, либо ползти, либо ехать. По-разному", - сказала спортсменка.
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