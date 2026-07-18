Петросян заявила, что готова вновь выступить под песню Майкла Джексона

"Вчера в пятый раз ходила на фильм про Майкла Джексона. Выучила его наизусть. Хочу выразить восхищение Джаафару (Джексону - исполнителю главной роли в фильме "Майкл"). Готова еще раз скатать программу под песню Майкла Джексона", - сказала Петросян на VK Fest.

"Конечно, было желание все бросить, и не один раз. Каждый раз взвешиваешь и понимаешь, что сделал не все. Даже по финансовому состоянию, потому что опыта в другой сфере деятельности мало. Твоя работа - быть спортсменом, в это была вложена вся жизнь. На это ты и живешь. Даже когда хочется бросить, приходится просто выходить, либо ползти, либо ехать. По-разному", - сказала спортсменка.