Петросян заявила, что готова вновь выступить под песню Майкла Джексона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аделия Петросян заявила, что готова вновь исполнить программу под песню Майкла Джексона.
- Фигуристка выступала с короткой программой под попурри из композиций певца на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
- Петросян призналась, что уже пять раз ходила на фильм про Майкла Джексона.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что готова вновь исполнить программу под песню Майкла Джексона.
"Вчера в пятый раз ходила на фильм про Майкла Джексона. Выучила его наизусть. Хочу выразить восхищение Джаафару (Джексону - исполнителю главной роли в фильме "Майкл"). Готова еще раз скатать программу под песню Майкла Джексона", - сказала Петросян на VK Fest.
Также фигуристка призналась, что неоднократно хотела бросить фигурное катание.
"Конечно, было желание все бросить, и не один раз. Каждый раз взвешиваешь и понимаешь, что сделал не все. Даже по финансовому состоянию, потому что опыта в другой сфере деятельности мало. Твоя работа - быть спортсменом, в это была вложена вся жизнь. На это ты и живешь. Даже когда хочется бросить, приходится просто выходить, либо ползти, либо ехать. По-разному", - сказала спортсменка.