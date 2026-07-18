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В Петербурге машина полиции попала в ДТП - РИА Новости, 18.07.2026
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19:13 18.07.2026
В Петербурге машина полиции попала в ДТП

В Петербурге машина полиции попала в ДТП, двух полицейских госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
  • Двое полицейских госпитализированы с различными травмами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в субботу в Приморском районе Санкт-Петербурга, госпитализированы двое правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, около 14.55 мск на Планерной улице 26-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при развороте не уступила дорогу и столкнулась с полицейским автомобилем, который ехал в попутном направлении.
"В результате ДТП двое полицейских с различными травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, добавили в ГУМВД.
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