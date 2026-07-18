В Петербурге машина полиции попала в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в субботу в Приморском районе Санкт-Петербурга, госпитализированы двое правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, около 14.55 мск на Планерной улице 26-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при развороте не уступила дорогу и столкнулась с полицейским автомобилем, который ехал в попутном направлении.