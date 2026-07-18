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Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского, пишет FT - РИА Новости, 18.07.2026
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14:51 18.07.2026 (обновлено: 15:25 18.07.2026)
Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского, пишет FT

FT: Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, пишет FT.
  • Причиной этому могут послужить нарастающие протесты на Украине из-за ухода Михаила Федорова с поста министра обороны.
  • Глава киевского режима проведет совещание с военным руководством, чтобы выслушать доклады о ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.
  • Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского — обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допускает отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за акций на Украине против ухода Михаила Федорова с поста министра обороны, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.
"Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов", — говорится в публикации.
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По данным газеты, глава киевского режима в выходные проведет совещание с военным руководством страны, чтобы выслушать доклады о ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост главкома.
Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского — обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, добавила FT.
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Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку правительства, включая Федорова. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио руководителя СБУ Евгению Хмаре.
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также признал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
На этой неделе во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло. Западные СМИ и эксперты же отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
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