Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, пишет FT.

Причиной этому могут послужить нарастающие протесты на Украине из-за ухода Михаила Федорова с поста министра обороны.

Глава киевского режима проведет совещание с военным руководством, чтобы выслушать доклады о ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского — обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допускает отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за акций на Украине против ухода Михаила Федорова с поста министра обороны, пишет Владимир Зеленский допускает отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за акций на Украине против ухода Михаила Федорова с поста министра обороны, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.

"Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов", — говорится в публикации.

По данным газеты, глава киевского режима в выходные проведет совещание с военным руководством страны, чтобы выслушать доклады о ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост главкома.

Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского — обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, добавила FT.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку правительства, включая Федорова . Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио руководителя СБУ Евгению Хмаре.

Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также признал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.