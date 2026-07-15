Зеленский заявил о нерешаемом конфликте Федорова с Сырским, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией.

Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

Источники издания сообщают, что Федоров остается в команде президента, но пока неясно, что он будет делать дальше.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией в парламенте "Слуга народа" заявил о системном, нерешаемом конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией, сообщило издание Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией в парламенте "Слуга народа" заявил о системном, нерешаемом конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

« "(Зеленский – ред.) на фракции ("Слуга народа" – ред.) заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".

По данным источников издания, Зеленский заявил, что по-хорошему надо уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас это сделать не может.

"Источники во фракции говорят, что Федоров остается в команде президента, но что будет делать дальше - станет больше известно на следующей неделе", - отметило издание.