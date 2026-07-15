Зеленский заявил о нерешаемом конфликте Федорова с Сырским, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией.
- Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
- Источники издания сообщают, что Федоров остается в команде президента, но пока неясно, что он будет делать дальше.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией в парламенте "Слуга народа" заявил о системном, нерешаемом конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
«
"(Зеленский – ред.) на фракции ("Слуга народа" – ред.) заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По данным источников издания, Зеленский заявил, что по-хорошему надо уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас это сделать не может.
"Источники во фракции говорят, что Федоров остается в команде президента, но что будет делать дальше - станет больше известно на следующей неделе", - отметило издание.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.