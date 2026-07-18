Потанин сравнил Месси и Пеле и раскритиковал судейство на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Потанин назвал Пеле величайшим футболистом в истории, поставив Лионеля Месси на второе место.

Потанин отметил, что в финале чемпионата мира, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины, и он будет болеть за отдельных игроков, в частности за Месси.

Потанин раскритиковал судейство на проходящем чемпионате мира из-за завышенной планки жесткости единоборств и субъективных решений судей.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент компании "Норникель", член правления Федерации хоккея России (ФХР) Владимир Потанин назвал Пеле величайшим футболистом в истории, поставив Лионеля Месси на второе место.

В подкасте "Вне формата" Потанину было предложено вслепую расположить по местам в первой десятке называемых ему по очереди звезд футбола.

"Лионель Месси - второе место. Мишель Платини - четвертый. Криштиану Роналду - шестой. Бразилец Роналдо по прозвищу "Зубастик" - седьмой. Зинедин Зидан - восьмой. Пеле - первый. Марадона - девятый. Йохан Кройф - третий. Килиан Мбаппе - десятый. Если бы я знал фамилии заранее, то все равно Пеле, Месси, Кройф и Платини заняли те места, которые я им хотел отвести. Спор, кто лучше – Месси или Роналду – для меня закончился уже давно. Еще даже до того, как Лео стал чемпионом мира, мои симпатии склонялись к Месси, мне нравятся такого рода игроки", - сказал Потанин в рамках подкаста.

В финале проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины. "Я во время матча Аргентина – Испания не стану думать о разных рекордах, но буду желать Месси забить еще хотя бы один мяч. Стану скорее переживать за отдельных игроков, чем за то, чтобы победила какая-то из команд. Они же обе достойные. Аргентинцы могут завоевать титул второй раз подряд. Испанцы в своей истории могут стать второй раз чемпионами мира. Это тоже круто. Чемпионами мира станут игроки, которые никогда не выигрывали титул", - отметил Потанин.

Также он раскритиковал судейство на проходящем первенстве в связи с завышенной планкой жесткости единоборств. "Идет борьба с тем, чтобы игроки не валялись на газоне и вставали быстрее, а не изображали умирающих лебедей, чтобы быстрее вбрасывали мяч и вводили его в игру, чтобы быстрее происходила замена. Это все добавляет динамики. Но при этом случилось изменение правил в сторону того, что дали больше бороться. Я считаю, это самый большой недостаток завершающегося чемпионата мира. Судейство на этом чемпионате чудовищное! Причем не хочу бросать упрек каким-то отдельным судьям. Там, похоже, установка была такая, что давайте побольше борьбы", - сказал Потанин.