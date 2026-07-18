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Потанин сравнил Месси и Пеле и раскритиковал судейство на ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
11:51 18.07.2026
Потанин сравнил Месси и Пеле и раскритиковал судейство на ЧМ

Потанин поставил Месси на второе место в списке величайших футболистов в истории

© Фото : Соцсети НеймараЛионель Месси и Пеле
Лионель Месси и Пеле - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети Неймара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Потанин назвал Пеле величайшим футболистом в истории, поставив Лионеля Месси на второе место.
  • Потанин отметил, что в финале чемпионата мира, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины, и он будет болеть за отдельных игроков, в частности за Месси.
  • Потанин раскритиковал судейство на проходящем чемпионате мира из-за завышенной планки жесткости единоборств и субъективных решений судей.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент компании "Норникель", член правления Федерации хоккея России (ФХР) Владимир Потанин назвал Пеле величайшим футболистом в истории, поставив Лионеля Месси на второе место.
В подкасте "Вне формата" Потанину было предложено вслепую расположить по местам в первой десятке называемых ему по очереди звезд футбола.
"Лионель Месси - второе место. Мишель Платини - четвертый. Криштиану Роналду - шестой. Бразилец Роналдо по прозвищу "Зубастик" - седьмой. Зинедин Зидан - восьмой. Пеле - первый. Марадона - девятый. Йохан Кройф - третий. Килиан Мбаппе - десятый. Если бы я знал фамилии заранее, то все равно Пеле, Месси, Кройф и Платини заняли те места, которые я им хотел отвести. Спор, кто лучше – Месси или Роналду – для меня закончился уже давно. Еще даже до того, как Лео стал чемпионом мира, мои симпатии склонялись к Месси, мне нравятся такого рода игроки", - сказал Потанин в рамках подкаста.
В финале проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины. "Я во время матча Аргентина – Испания не стану думать о разных рекордах, но буду желать Месси забить еще хотя бы один мяч. Стану скорее переживать за отдельных игроков, чем за то, чтобы победила какая-то из команд. Они же обе достойные. Аргентинцы могут завоевать титул второй раз подряд. Испанцы в своей истории могут стать второй раз чемпионами мира. Это тоже круто. Чемпионами мира станут игроки, которые никогда не выигрывали титул", - отметил Потанин.
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Также он раскритиковал судейство на проходящем первенстве в связи с завышенной планкой жесткости единоборств. "Идет борьба с тем, чтобы игроки не валялись на газоне и вставали быстрее, а не изображали умирающих лебедей, чтобы быстрее вбрасывали мяч и вводили его в игру, чтобы быстрее происходила замена. Это все добавляет динамики. Но при этом случилось изменение правил в сторону того, что дали больше бороться. Я считаю, это самый большой недостаток завершающегося чемпионата мира. Судейство на этом чемпионате чудовищное! Причем не хочу бросать упрек каким-то отдельным судьям. Там, похоже, установка была такая, что давайте побольше борьбы", - сказал Потанин.
"Футбол – это обыгрыш, красивые передачи, хороший темп. А не игра в обнимашки, не удары по ногам, когда тебе только каждый десятый раз показывают желтую карточку. Вот эта попытка сделать игру более зрелищной через большое количество борьбы, на мой взгляд, провалилась полностью. На этом чемпионате все перевернулось – стали судить в пользу разрушения. На этом чемпионате мира, мне кажется, судей в каком-то смысле дезориентировали, и они стали принимать субъективные решения", - заключил предприниматель.
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