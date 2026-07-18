Рейтинг@Mail.ru
Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:32 18.07.2026 (обновлено: 11:33 18.07.2026)
Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

Скалони не удивится, если Месси выступит еще на одном чемпионате мира

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKЛионель Месси на ЧМ по футболу в США
Лионель Месси на ЧМ по футболу в США - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
Лионель Месси на ЧМ по футболу в США
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.
  • Месси в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров на текущем чемпионате мира, забив восемь мячей.
  • Финал между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.
Месси на первенстве в США, Канаде и Мексике проводит свой шестой чемпионат мира. В 2022 году аргентинцы стали победителями турнира, тогда Месси забил семь голов. На текущем первенстве сборная Аргентины дошла до финала, Месси с восемью мячами в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров.
Футболист Родри - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Родри рассказал, как остановить Месси
Вчера, 01:08
"Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему", - приводит слова Скалони Marca.
"Достичь финала в 39 лет - это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он - настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам", - добавил он.
В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина: дата, время, где смотреть
Вчера, 12:34
 
ФутболСпортАргентинаСШАКанадаЧМ по футболу 2026Лионель МессиЛионель Скалони
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала