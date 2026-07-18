Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.
- Месси в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров на текущем чемпионате мира, забив восемь мячей.
- Финал между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.
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"Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему", - приводит слова Скалони Marca.
"Достичь финала в 39 лет - это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он - настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам", - добавил он.
В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.