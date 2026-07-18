Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.

Месси в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров на текущем чемпионате мира, забив восемь мячей.

Финал между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.

Месси на первенстве в США , Канаде и Мексике проводит свой шестой чемпионат мира. В 2022 году аргентинцы стали победителями турнира, тогда Месси забил семь голов. На текущем первенстве сборная Аргентины дошла до финала, Месси с восемью мячами в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров.

"Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему", - приводит слова Скалони Marca.

"Достичь финала в 39 лет - это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он - настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам", - добавил он.