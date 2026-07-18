Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе написал обращение к Дешаму - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:22 18.07.2026 (обновлено: 21:34 18.07.2026)
Мбаппе написал обращение к Дешаму

Мбаппе поблагодарил Дешама перед последним матчем Франции под его руководством

© REUTERS / Jeenah MoonКилиан Мбаппе и Дидье Дешам
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал обращение к Дидье Дешаму перед его последним матчем на посту главного тренера национальной команды.
  • Сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира.
  • В обращении Мбаппе поблагодарил Дешама за вклад в возрождение команды и назвал его одной из величайших легенд страны.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал обращение к Дидье Дешаму перед его последним матчем на посту главного тренера национальной команды.
Ранее сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. В ночь на воскресенье команде предстоит провести матч за третье место, который станет последним под руководством Дешама. Согласно сообщениям СМИ, в начале сентября новым главным тренером будет назначен Зинедин Зидан.
Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ
Вчера, 16:53
"Сегодня твой последний танец. Ты дал нам так много. Мы должны были подарить тебе лучший финал, но мы не справились. Трудно описать словами твой вклад за последние 14 лет, какую роль ты сыграл в возрождении этой команды. Люди не всегда осознавали твое величие, но время и история все расставят по своим местам", - написал Мбаппе в Instagram*.
"Спасибо, что подарил мне шанс и возможность столько лет представлять свою страну на самой большой арене. Для меня было честью стоять в одном ряду с одной из величайших легенд нашей страны, и я бережно храню чудесные воспоминания обо всем, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни и еще раз благодарю за все, что ты привнес", - добавил спортсмен.
Дешаму 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Этот чемпионат мира для него четвертый, специалист является рекордсменом среди тренеров по количеству матчей на турнире. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций в сезоне-2020/21 и дошла до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, а также финала мирового первенства в Катаре. Ранее специалист объявил, что оставит пост после чемпионата мира 2026 года. По ходу тренерской карьеры Дешам также работал в "Марселе", "Монако" и туринском "Ювентусе".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Франция — Англия 19 июля 2026: где смотреть матч за 3-е место ЧМ-2026
Вчера, 16:00
 
ФутболСпортФранцияКилиан МбаппеДидье ДешамЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала