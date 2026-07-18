Мбаппе написал обращение к Дешаму

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал обращение к Дидье Дешаму перед его последним матчем на посту главного тренера национальной команды.

Сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира.

В обращении Мбаппе поблагодарил Дешама за вклад в возрождение команды и назвал его одной из величайших легенд страны.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал обращение к Дидье Дешаму перед его последним матчем на посту главного тренера национальной команды.

Ранее сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США , Канаде и Мексике. В ночь на воскресенье команде предстоит провести матч за третье место, который станет последним под руководством Дешама. Согласно сообщениям СМИ, в начале сентября новым главным тренером будет назначен Зинедин Зидан.

"Сегодня твой последний танец. Ты дал нам так много. Мы должны были подарить тебе лучший финал, но мы не справились. Трудно описать словами твой вклад за последние 14 лет, какую роль ты сыграл в возрождении этой команды. Люди не всегда осознавали твое величие, но время и история все расставят по своим местам", - написал Мбаппе в Instagram*.

"Спасибо, что подарил мне шанс и возможность столько лет представлять свою страну на самой большой арене. Для меня было честью стоять в одном ряду с одной из величайших легенд нашей страны, и я бережно храню чудесные воспоминания обо всем, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни и еще раз благодарю за все, что ты привнес", - добавил спортсмен.

Дешаму 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Этот чемпионат мира для него четвертый, специалист является рекордсменом среди тренеров по количеству матчей на турнире. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций в сезоне-2020/21 и дошла до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, а также финала мирового первенства в Катаре. Ранее специалист объявил, что оставит пост после чемпионата мира 2026 года. По ходу тренерской карьеры Дешам также работал в "Марселе", "Монако" и туринском "Ювентусе".