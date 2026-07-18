Крымское море цветов: что нужно знать перед поездкой на лавандовые поля

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Фиолетовое цветение в Крыму ежегодно привлекает тысячи туристов. Гулять по лавандовым полям, простирающимся до горизонта, вдыхать приятный, успокаивающий аромат, делать красивые фото и селфи — развлечение, доступное на полуострове с июня по август. А на память можно увезти душистые букеты, полезный мед, саше, эфирное масло, косметику и мыло. О том, куда отправиться за красотой и впечатлениями, — в фотоленте РИА новости.