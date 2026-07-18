Крымское море цветов: что нужно знать перед поездкой на лавандовые поля

Лавандовая плантация в Бахчисарайском районе самая большая — 150 гектаров. Находится неподалеку от села Тургеневка.
Лавандовая плантация в Бахчисарайском районе самая большая — 150 гектаров. Находится неподалеку от села Тургеневка.
Гулять по полю разрешают с восьми утра до девяти вечера. Входной билет — 300 рублей. Дети, пенсионеры — бесплатно.
Гулять по полю разрешают с восьми утра до девяти вечера. Входной билет — 300 рублей. Дети, пенсионеры — бесплатно.
Есть лавандовые поля и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.
Есть лавандовые поля и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.
Туристы обычно посещают фиолетовые плантации вечером — в лучах закатного солнца получаются особенно красивые фотографии.
Туристы обычно посещают фиолетовые плантации вечером — в лучах закатного солнца получаются особенно красивые фотографии.
В Крыму растут разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Культивируют их не ради красоты, а в промышленных целях.
В Крыму растут разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Культивируют их не ради красоты, а в промышленных целях.
С одного гектара получают до 150 килограммов эфирного масла, которое применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве.
С одного гектара получают до 150 килограммов эфирного масла, которое применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве.
Лаванду использовали как антисептик еще в IX веке. Кроме того, ее запах отпугивает вредных насекомых.
Лаванду использовали как антисептик еще в IX веке. Кроме того, ее запах отпугивает вредных насекомых.
Вкусный и полезный сувенир с лавандовых плантаций — мед.
Вкусный и полезный сувенир с лавандовых плантаций — мед.
В Провансе лаванду высаживают рядами, оставляя между ними узкие проходы. В Крыму — естественные поля, точно фиолетовое море.
В Провансе лаванду высаживают рядами, оставляя между ними узкие проходы. В Крыму — естественные поля, точно фиолетовое море.
Лаванда в разных культурах была символом спокойствия, чистоты, преданности и постоянства. Считается, что ее аромат отгоняет злые мысли, снимает стресс и защищает дом от негативной энергии. В старину во Франции и Англии ветки этого растения вплетали в свадебные букеты, ставили в спальнях молодоженов — для укрепления брака.
Лаванда в разных культурах была символом спокойствия, чистоты, преданности и постоянства. Считается, что ее аромат отгоняет злые мысли, снимает стресс и защищает дом от негативной энергии. В старину во Франции и Англии ветки этого растения вплетали в свадебные букеты, ставили в спальнях молодоженов — для укрепления брака.