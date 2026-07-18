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Крымское море цветов: что нужно знать перед поездкой на лавандовые поля - РИА Новости, 18.07.2026
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Туризм
 
08:00 18.07.2026 (обновлено: 08:03 18.07.2026)

Крымское море цветов: что нужно знать перед поездкой на лавандовые поля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Фиолетовое цветение в Крыму ежегодно привлекает тысячи туристов. Гулять по лавандовым полям, простирающимся до горизонта, вдыхать приятный, успокаивающий аромат, делать красивые фото и селфи — развлечение, доступное на полуострове с июня по август. А на память можно увезти душистые букеты, полезный мед, саше, эфирное масло, косметику и мыло. О том, куда отправиться за красотой и впечатлениями, — в фотоленте РИА новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лавандовая плантация в Бахчисарайском районе самая большая — 150 гектаров. Находится неподалеку от села Тургеневка.

Лавандовые поля в Крыму

Лавандовая плантация в Бахчисарайском районе самая большая — 150 гектаров. Находится неподалеку от села Тургеневка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гулять по полю разрешают с восьми утра до девяти вечера. Входной билет — 300 рублей. Дети, пенсионеры — бесплатно.

Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Гулять по полю разрешают с восьми утра до девяти вечера. Входной билет — 300 рублей. Дети, пенсионеры — бесплатно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Есть лавандовые поля и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.

Лавандовые поля в Крыму

Есть лавандовые поля и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Туристы обычно посещают фиолетовые плантации вечером — в лучах закатного солнца получаются особенно красивые фотографии.

Лавандовые поля в Крыму

Туристы обычно посещают фиолетовые плантации вечером — в лучах закатного солнца получаются особенно красивые фотографии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Крыму растут разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Культивируют их не ради красоты, а в промышленных целях.

Лавандовые поля в Крыму

В Крыму растут разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Культивируют их не ради красоты, а в промышленных целях.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

С одного гектара получают до 150 килограммов эфирного масла, которое применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве.

Лавандовые поля в Крыму

С одного гектара получают до 150 килограммов эфирного масла, которое применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лаванду использовали как антисептик еще в IX веке. Кроме того, ее запах отпугивает вредных насекомых.

Лавандовые поля в Крыму

Лаванду использовали как антисептик еще в IX веке. Кроме того, ее запах отпугивает вредных насекомых.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Вкусный и полезный сувенир с лавандовых плантаций — мед.

Лавандовые поля в Крыму

Вкусный и полезный сувенир с лавандовых плантаций — мед.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Провансе лаванду высаживают рядами, оставляя между ними узкие проходы. В Крыму — естественные поля, точно фиолетовое море.

Лавандовые поля в Крыму

В Провансе лаванду высаживают рядами, оставляя между ними узкие проходы. В Крыму — естественные поля, точно фиолетовое море.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лаванда в разных культурах была символом спокойствия, чистоты, преданности и постоянства. Считается, что ее аромат отгоняет злые мысли, снимает стресс и защищает дом от негативной энергии. В старину во Франции и Англии ветки этого растения вплетали в свадебные букеты, ставили в спальнях молодоженов — для укрепления брака.

Лавандовые поля в Крыму

Лаванда в разных культурах была символом спокойствия, чистоты, преданности и постоянства. Считается, что ее аромат отгоняет злые мысли, снимает стресс и защищает дом от негативной энергии. В старину во Франции и Англии ветки этого растения вплетали в свадебные букеты, ставили в спальнях молодоженов — для укрепления брака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10
 
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