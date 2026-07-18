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Жуков высказался о шансах Крамника выиграть в CAS дело о дисквалификации - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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10:45 18.07.2026
Жуков высказался о шансах Крамника выиграть в CAS дело о дисквалификации

Жуков: у Крамника есть шансы доказать неправоту FIDE по делу о дисквалификации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Крамник
Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Крамник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков считает, что у Владимира Крамника есть неплохие шансы выиграть в Спортивном арбитражном суде (CAS).
  • Владимир Крамник подал апелляцию в CAS на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации.
  • Крамника дисквалифицировали на один год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что считает 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника порядочным человеком, у которого есть неплохие шансы выиграть в Спортивном арбитражном суде (CAS) процесс после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.
Ранее Крамник сообщил, что подал апелляцию в CAS на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации. В начале июля россиянина дисквалифицировали на один год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Решение также предусматривает еще один год дисквалификации условно.
«
"Я уже много лет хорошо знаю Владимира Крамника, это честный и порядочный человек. На мой взгляд, у него есть (неплохие) шансы доказать свою правоту. Но их трудно оценить в процентах, для этого надо хорошо знать все юридические нюансы", - сказал Жуков.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год
3 июля, 18:11
 
СпортРоссияАлександр ЖуковМеждународная федерация шахмат (FIDE)Спортивный арбитражный суд (CAS)Владимир КрамникШахматы
 
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