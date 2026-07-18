Жуков высказался о шансах Крамника выиграть в CAS дело о дисквалификации

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что считает 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника порядочным человеком, у которого есть неплохие шансы выиграть в Спортивном арбитражном суде (CAS) процесс после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.

"Я уже много лет хорошо знаю Владимира Крамника, это честный и порядочный человек. На мой взгляд, у него есть (неплохие) шансы доказать свою правоту. Но их трудно оценить в процентах, для этого надо хорошо знать все юридические нюансы", - сказал Жуков.

В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.