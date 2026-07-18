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Россиянка Корнеева не сумела выйти в финал теннисного турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Теннис
 
21:10 18.07.2026 (обновлено: 21:11 18.07.2026)
Россиянка Корнеева не сумела выйти в финал теннисного турнира в Афинах

Корнеева уступила Саккари в полуфинальном матче турнира WTA 250 в Афинах

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
Алина Корнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алина Корнеева уступила гречанке Марии Саккари в полуфинале турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • Матч завершился со счетом 1:6, 5:7 в пользу Саккари.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева уступила гречанке Марии Саккари в полуфинальном матче турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась поражением 19-летней Корнеевой (90-я ракетка мира) со счетом 1:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
В финале соперницей Саккари (37-я ракетка мира) станет победительница матча Клара Таусон (Дания, 30) - Барбора Крейчикова (Чехия, 32).
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