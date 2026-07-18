Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал 21 объект недвижимости, включая 17 земельных участков.

Три земельных участка находятся в окрестностях Константиновки в ДНР, а еще 12 — в Дружковке.

Корецкий задекларировал более 3,44 миллиона долларов денежных активов на себя и более 609 тысяч долларов денежных активов в собственности своей жены.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, выяснило РИА Новости, изучив его декларации.

В четверг Рада назначила главу " Нафтогаза Корецкого главой кабмина Украины. Украинское издание "Страна.ua" сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является человеком соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

Согласно опубликованной Корецким декларации за 2025 год, в собственности его семьи задекларирован 21 объект недвижимости. В их числе 17 земельных участков. Три из них находятся в "Константиновской общине", то есть в окрестностях Константиновки. Еще 12 участков находятся в подконтрольной ВСУ "Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации". Общая площадь этих участков, согласно декларации, около 261,5 тысячи квадратных метров.

Также Корецкий задекларировал два земельных участка в Волынской области, находящиеся в собственности его жены: один площадью 1,7 тысячи квадратных метров и второй площадью 1,9 тысячи квадратных метров.

Глава "Нафтогаза Украины" задекларировал квартиру в Киеве площадью 233,9 квадратных метра, чьим владельцем указана Ульяна Климюк, в то время как Корецкий и его жена владеют только правом "бесплатного пользования" квартирой. При этом в декларации Корецкого отсутствуют сведения о наличии дочери. Украинские СМИ предполагают, что Климюк является дочерью Ирины Корецкой.

Отдельно в декларации упоминается, что Корецкий арендует жилой дом в элитном поселке Козин Обуховского района Киевской области, стоимость аренды и площадь дома не уточняются.

Отдельно Корецкий задекларировал 1,46 миллиона долларов наличными, а также 17,1 тысячи долларов в иностранных банках (Швейцария, Испания). На его банковских счетах задекларировано более одного миллиона долларов. Всего Корецкий задекларировал более 3,44 миллиона долларов денежных активов на себя и более 609 тысяч долларов денежных активов в собственности своей жены.

Ранее РИА Новости сообщало, что Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных фирмах и 28 предметов роскоши. При этом он записал свои машины и несколько компаний на жену и ее возможную дочь Ульяну Климюк.

По данным украинских СМИ, 48-летний Сергей Корецкий окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям "Машиностроение" и "Экономика", а также получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа". Корецкий начал свой профессиональный путь в топливном бизнесе в конце 1990-х годов, с работы в группе "Континиум".