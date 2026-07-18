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Российская теннисистка Хромачева вышла в финал парного турнира в Румынии - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Теннис
 
17:24 18.07.2026
Российская теннисистка Хромачева вышла в финал парного турнира в Румынии

Россиянка Хромачева и чешка Детюк вышли в финал парного турнира WTA 250 в Яссах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИрина Хромачева
Ирина Хромачева - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк вышла в финал парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния).
  • В полуфинале Хромачева и Детюк обыграли чешек Джесику Малечкову и Мириам Шкох со счетом 7:5, 6:4.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк вышла в финал парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В полуфинале Хромачева и Детюк (3-й номер посева) обыграли чешек Джесику Малечкову и Мириам Шкох (2) со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В финале Хромачева и Детюк сыграют с представительницей Армении Алиной Чараевой и казахстанской теннисисткой Жибек Куламбаевой.
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