Канадский защитник подписал контракт с "Шанхайскими драконами"

«

"Крупный защитник оборонительного плана, адаптированный к лиге, умело действует у своих ворот и любит играть в тело. В сезоне-2023/24 был лучшим в команде по силовым приемам и блокированным броскам, причем по силовым вошел в топ-10 защитников регулярного чемпионата КХЛ. Хорошо двигает шайбу, может отдать передачу, а главное - всегда играет на команду, готов постоять за партнеров, обладает неуступчивым характером и борется до конца", - сказал генеральный менеджер команды Евгений Артюхин.