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Канадский защитник подписал контракт с "Шанхайскими драконами" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Хоккей
 
13:42 18.07.2026
Канадский защитник подписал контракт с "Шанхайскими драконами"

Канадский защитник Тернер Оттенбрайт подписал контракт с «Шанхайскими драконами»

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тернер Оттенбрайт подписал контракт с "Шанхайскими драконами" на один год.
  • В сезоне-2023/24 Тернер Оттенбрайт выступал за "Куньлунь Ред Стар", провел 64 матча и набрал 8 очков (1 гол + 7 передач).
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Канадский защитник Тернер Оттенбрайт подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год. В сезоне-2023/24 канадец выступал за "Куньлунь Ред Стар", который позднее сменил название на "Шанхайские Драконы". Защитник провел 64 матча и набрал 8 очков (1 гол + 7 передач).
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"Крупный защитник оборонительного плана, адаптированный к лиге, умело действует у своих ворот и любит играть в тело. В сезоне-2023/24 был лучшим в команде по силовым приемам и блокированным броскам, причем по силовым вошел в топ-10 защитников регулярного чемпионата КХЛ. Хорошо двигает шайбу, может отдать передачу, а главное - всегда играет на команду, готов постоять за партнеров, обладает неуступчивым характером и борется до конца", - сказал генеральный менеджер команды Евгений Артюхин.
В прошедшем сезоне 29-летний Оттенбрайт провел за "Калгари Рэнглерс" 57 матчей в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ) и набрал 13 (3+10) очков.
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