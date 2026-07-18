Иран адаптировался к американским системам обороны, сообщил WSJ

"Иран приспособился к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле, сообщили американские чиновники", — пишет газета.

Источники WSJ утверждают, что способность Ирана поражать чувствительные цели создает опасения, что Тегеран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России. Никаких доказательств этому газета не привела.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.