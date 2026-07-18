Иран адаптировался к американским системам обороны, сообщил WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран адаптировался к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле.
- В Иордане при отражении иранских атак погибли два военнослужащих, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Тегеран адаптировался к американским системам обороны, применяя ракеты, летящие с чрезвычайно высокой скоростью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Иран приспособился к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле, сообщили американские чиновники", — пишет газета.
Источники WSJ утверждают, что способность Ирана поражать чувствительные цели создает опасения, что Тегеран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России. Никаких доказательств этому газета не привела.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.