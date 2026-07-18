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Иран адаптировался к американским системам обороны, сообщил WSJ - РИА Новости, 18.07.2026
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23:42 18.07.2026 (обновлено: 23:48 18.07.2026)
Иран адаптировался к американским системам обороны, сообщил WSJ

WSJ: в США признали, что Иран адаптировался к американским системам обороны

© REUTERS / Alkis KonstantinidisИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран адаптировался к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле.
  • В Иордане при отражении иранских атак погибли два военнослужащих, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Тегеран адаптировался к американским системам обороны, применяя ракеты, летящие с чрезвычайно высокой скоростью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордане при отражении иранских атак.
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"Иран приспособился к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле, сообщили американские чиновники", — пишет газета.
Источники WSJ утверждают, что способность Ирана поражать чувствительные цели создает опасения, что Тегеран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России. Никаких доказательств этому газета не привела.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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