Иран нанес удары по топливному терминалу, снабжающему флот США, заявил КСИР

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"В ходе 19-й волны операции "Наср-2" в ответ на агрессию минувшей ночью ударам беспилотников и ракет был подвергнут терминал обеспечения флота США топливом в порту Аль-Ахмади, а также место расположения боевой авиации на базе Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.