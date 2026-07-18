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Иран нанес удары по топливному терминалу, снабжающему флот США, заявил КСИР - РИА Новости, 18.07.2026
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10:54 18.07.2026
Иран нанес удары по топливному терминалу, снабжающему флот США, заявил КСИР

КСИР: Иран ударил по топливному терминалу в Кувейте, снабжающему флот США

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные нанесли удары по топливному терминалу в Кувейте, который снабжает горючим флот США.
  • Удары были нанесены в рамках 19-й волны операции «Наср-2» в ответ на агрессию со стороны США.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по топливному терминалу в Кувейте, снабжающему горючим флот США, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
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"В ходе 19-й волны операции "Наср-2" в ответ на агрессию минувшей ночью ударам беспилотников и ракет был подвергнут терминал обеспечения флота США топливом в порту Аль-Ахмади, а также место расположения боевой авиации на базе Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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