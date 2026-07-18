МОК не накажет Инфантино за возможное нарушение нейтралитета, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет не станет наказывать президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино в связи с возможным нарушением правил о политическом нейтралитете.
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана, что позволило ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, не станет наказывать члена организации и президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с возможным нарушением правил о политическом нейтралитете после приостановки красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, сообщает The Guardian.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
14 июля некоммерческая организация FairSquare объявила на своем сайте о подаче жалобы в МОК на Инфантино. В жалобе сообщалось о "неопровержимых доказательствах" того, что Инфантино, который является членом МОК с 2020 года, "совершил пять явных нарушений правил МОК о политическом нейтралитете посредством заявлений или других явных выражений поддержки президенту США Дональду Трампу". Одно из них касается решения по Балогану, связанного "с возможным попустительством политическому давлению со стороны президента Трампа с целью обхода дисциплинарных правил ФИФА".
Источники в МОК сообщили, что расследования действий Инфантино, скорее всего, не последует. Организация не желает вмешиваться в вопросы применения международными федерациями собственных правил, особенно если внутренние апелляционные процедуры не были исчерпаны. Еще один источник в МОК подчеркнул, что в последние два десятилетия олимпийский комитет попадает во все большую зависимость от ФИФА в плане коммерческих доходов и привлекательности для молодой аудитории. Кроме того, поскольку ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2028-м в Лос-Анджелесе, МОК надеется извлечь выгоду от футбольного бума в США, что еще больше снижает возможность санкций по делу Балогана.