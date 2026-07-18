Россия разделяет подходы Китая в сфере ИИ, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия разделяет подходы Китая по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
- Китайский лидер Си Цзиньпин отметил важность сохранения общего доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечению их человекоцентричности и контролируемости.
- Максим Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
ШАНХАЙ, 18 июл - РИА Новости. Россия разделяет подходы Китая по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, заявил в субботу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Вчера в своем выступлении на церемонии открытия конференции председатель КНР Си Цзиньпин дал развернутую картину подходов Китая к выстраиванию международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта", - сказал Орешкин.
Он напомнил, что китайский лидер, в частности, отметил важность сохранения общего доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечению ее человекоцентричности и при этом контролируемости.
"Россия разделяет эти подходы", - указал он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.