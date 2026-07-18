Cборная России по гольфу выиграла матч у команды мира, заявил Жуков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда одержала победу над сборной мира на турнире по гольфу в Московской области.
- Встреча стала главным событием седьмого фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».
- Российская команда победила с перевесом в три лунки в общем зачете.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил РИА Новости, что российская команда в напряженном противостоянии одержала победу над сборной мира на турнире по гольфу, проходившем в Московской области.
Встреча стала главным событием фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Данное мероприятие проводится в стране в седьмой раз. Жуков возглавляет оргкомитет фестиваля.
"Наша команда победила в упорной борьбе с перевесом в три лунки в общем зачете. В сборной мира играли представители 12 стран и было пять послов. В частности, это гольфисты из Вьетнама, Индии, Бангладеш, Узбекистана и ряда других государств. У нас были очень сильные противники, но тем не менее мы победили. До этого счет в наших матчах со сборной мира был 4-1, а теперь он стал 5-1. Но самое главное то, что все получили большое удовольствие", - сказал Жуков.
"В составе каждой команды было по 32 человека и было сыграны 16 парных микроматчей. Мы свою встречу с моим коллегой Александром Силиным, капитаном нашей любительской команды "Федерация", выиграли. Всего надо было пройти 18 лунок, а мы за две до конца выигрывали уже три. Поэтому на этом игра была завершена", - подчеркнул собеседник агентства.