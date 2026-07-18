Cборная России по гольфу выиграла матч у команды мира, заявил Жуков

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил РИА Новости, что российская команда в напряженном противостоянии одержала победу над сборной мира на турнире по гольфу, проходившем в Московской области.

"В составе каждой команды было по 32 человека и было сыграны 16 парных микроматчей. Мы свою встречу с моим коллегой Александром Силиным, капитаном нашей любительской команды "Федерация", выиграли. Всего надо было пройти 18 лунок, а мы за две до конца выигрывали уже три. Поэтому на этом игра была завершена", - подчеркнул собеседник агентства.