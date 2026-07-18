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Cборная России по гольфу выиграла матч у команды мира, заявил Жуков - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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18:05 18.07.2026
Cборная России по гольфу выиграла матч у команды мира, заявил Жуков

Жуков: сборная России по гольфу в упорной борьбе выиграла матч у команды мира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКлюшка и мяч для гольфа
Клюшка и мяч для гольфа - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Клюшка и мяч для гольфа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда одержала победу над сборной мира на турнире по гольфу в Московской области.
  • Встреча стала главным событием седьмого фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».
  • Российская команда победила с перевесом в три лунки в общем зачете.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил РИА Новости, что российская команда в напряженном противостоянии одержала победу над сборной мира на турнире по гольфу, проходившем в Московской области.
Встреча стала главным событием фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Данное мероприятие проводится в стране в седьмой раз. Жуков возглавляет оргкомитет фестиваля.
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"Наша команда победила в упорной борьбе с перевесом в три лунки в общем зачете. В сборной мира играли представители 12 стран и было пять послов. В частности, это гольфисты из Вьетнама, Индии, Бангладеш, Узбекистана и ряда других государств. У нас были очень сильные противники, но тем не менее мы победили. До этого счет в наших матчах со сборной мира был 4-1, а теперь он стал 5-1. Но самое главное то, что все получили большое удовольствие", - сказал Жуков.
"В составе каждой команды было по 32 человека и было сыграны 16 парных микроматчей. Мы свою встречу с моим коллегой Александром Силиным, капитаном нашей любительской команды "Федерация", выиграли. Всего надо было пройти 18 лунок, а мы за две до конца выигрывали уже три. Поэтому на этом игра была завершена", - подчеркнул собеседник агентства.
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