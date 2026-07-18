"Локомотив" обыграл "Рубин" во втором товарищеском матче за день

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" во втором из двух товарищеских матчей на предсезонном сборе.

Встреча прошла на арене железнодорожников в подмосковной Баковке и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.