"Локомотив" обыграл "Рубин" во втором товарищеском матче за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Локомотив» победил казанский «Рубин» со счетом 3:1 во втором товарищеском матче на предсезонном сборе.
- Первый матч между «Локомотивом» и «Рубином» завершился победой «Рубина» с аналогичным счетом 3:1.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" во втором из двух товарищеских матчей на предсезонном сборе.
Встреча прошла на арене железнодорожников в подмосковной Баковке и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.
В первом матче победу с аналогичным счетом одержал "Рубин".
"Рубин" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с "Краснодаром". "Локомотив" в первом туре 26 июля примет грозненский "Ахмат".