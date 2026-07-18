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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Тяньцзинь Тайгер" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
17:58 18.07.2026
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Тяньцзинь Тайгер"

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого уступил "Тяньцзинь Тайгер" в матче чемпионата Китая

Футболисты "Шанхай Шэньхуа"
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхай Шэньхуа" проиграл "Тяньцзинь Тайгер" со счетом 0:2 в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.
  • Матч был прерван на 72-й минуте из-за проливного дождя, когда счет был 0:0. Перерыв продолжался чуть менее часа.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" дома уступил "Тяньцзинь Тайгер" в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла в субботу в Шанхае и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Мячи забили Шадаш (75-я минута) и Альберто Куилес (81).
В начале второго тайма на стадионе начался проливной дождь, в результате которого матч был прерван на 72-й минуте, при счете 0:0. Перерыв продолжался чуть менее одного часа.
"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Тяньцзинь Тайгер" (11 очков), который также был оштрафован на 10 очков, поднялся на предпоследнее, 15-е место.
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