Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар».
- Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2030 года, он будет выступать под 10-м номером.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар", сообщается в Telegram-канале "быков".
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2030 года. Футболист будет выступать под 10-м номером.
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Воробьев является воспитанником "Краснодара" и выступал в составе "Локомотива" с июля 2024 года. Всего он сыграл за московскую команду 73 матча и забил 25 мячей. По итогам прошлого сезона форвард завоевал с "железнодорожниками" бронзу чемпионата России.
До перехода в "Локомотив" Воробьев выступал в составе "Афипса", чешского "Градца", "Нижнего Новгорода", "Волгаря", "Оренбурга" и "Сочи". Также в активе форварда один гол в четырех матчах в составе сборной России по футболу.