Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2030 года. Футболист будет выступать под 10-м номером.

До перехода в "Локомотив" Воробьев выступал в составе "Афипса", чешского "Градца", "Нижнего Новгорода", "Волгаря", "Оренбурга" и "Сочи". Также в активе форварда один гол в четырех матчах в составе сборной России по футболу.