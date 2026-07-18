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Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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15:37 18.07.2026
Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

Дмитрий Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар».
  • Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2030 года, он будет выступать под 10-м номером.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар", сообщается в Telegram-канале "быков".
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2030 года. Футболист будет выступать под 10-м номером.
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Воробьев является воспитанником "Краснодара" и выступал в составе "Локомотива" с июля 2024 года. Всего он сыграл за московскую команду 73 матча и забил 25 мячей. По итогам прошлого сезона форвард завоевал с "железнодорожниками" бронзу чемпионата России.
До перехода в "Локомотив" Воробьев выступал в составе "Афипса", чешского "Градца", "Нижнего Новгорода", "Волгаря", "Оренбурга" и "Сочи". Также в активе форварда один гол в четырех матчах в составе сборной России по футболу.
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