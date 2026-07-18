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Жуков раскрыл, за кого будет болеть в финале ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
14:59 18.07.2026
Жуков раскрыл, за кого будет болеть в финале ЧМ по футболу

Жуков в финале ЧМ по футболу собирается болеть за сборную Аргентины и Месси

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что будет болеть за сборную Аргентины и Лионеля Месси в финальной игре чемпионата мира по футболу.
  • Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что в финальной игре чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Аргентины и капитана команды Лионеля Месси.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси забил восемь мячей и делит лидерство в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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"Мои симпатии в финале чемпионата мира будут на стороне сборной Аргентины, потому что я болею за Лионеля Месси. Трудно оценивать шансы команд. Испанцы, может быть, выглядят и посильнее, но борьба будет упорной. Я думаю, что игра может получиться результативной. Все зависит от того, как рано одна из команд забьет первый гол", - сказал Жуков.
По мнению Жукова, субботняя встреча за бронзовые медали между сборными Франции и Англии не будет излишне бескомпромиссной.
"Матчи за третье место на чемпионатах мира обычно не вызывают большого интереса. Ведь команды, которые проиграли в полуфиналах, уже считаются неудачниками. Я не думаю, что это будет принципиальная игра. Но трудно сказать, кто в итоге победит. Выиграет та команда, которая более серьезно отнесется к этому матчу", - считает почетный президент ОКР.
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