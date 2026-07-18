Жуков раскрыл, за кого будет болеть в финале ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что будет болеть за сборную Аргентины и Лионеля Месси в финальной игре чемпионата мира по футболу.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что в финальной игре чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Аргентины и капитана команды Лионеля Месси.

Финальный матч между сборными Испании Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси забил восемь мячей и делит лидерство в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

"Мои симпатии в финале чемпионата мира будут на стороне сборной Аргентины, потому что я болею за Лионеля Месси. Трудно оценивать шансы команд. Испанцы, может быть, выглядят и посильнее, но борьба будет упорной. Я думаю, что игра может получиться результативной. Все зависит от того, как рано одна из команд забьет первый гол", - сказал Жуков.

По мнению Жукова, субботняя встреча за бронзовые медали между сборными Франции и Англии не будет излишне бескомпромиссной.