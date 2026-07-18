Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне желают, чтобы Аргентина победила в финале чемпионате мира по футболу, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы желаем Аргентине победы на мундиале", - сказал Щетинин, выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в саду "Эрмитаж" в субботу. Его гостей ждет обширная культурная программа, в том числе мастер-классы по танцам стран региона, лекции, возможность познакомиться с кулинарией Латинской Америки.