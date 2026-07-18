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Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
14:55 18.07.2026
Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу

Глава департамента МИД РФ Щетинин пожелал Аргентине победы на ЧМ по футболу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что россияне желают победы Аргентине в финале чемпионата мира по футболу.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне желают, чтобы Аргентина победила в финале чемпионате мира по футболу, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Ранее команда Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира. Ее оппонентом выступит команда Испании, победившая Францию. Матч пройдет 19 июля.
«
"Мы желаем Аргентине победы на мундиале", - сказал Щетинин, выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры.
Присутствующие встретили его слова бурными аплодисментами.
Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в саду "Эрмитаж" в субботу. Его гостей ждет обширная культурная программа, в том числе мастер-классы по танцам стран региона, лекции, возможность познакомиться с кулинарией Латинской Америки.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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ФутболСпортАргентинаРоссияАнглияАлександр ЩетининЧМ по футболу 2026Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
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