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Жирков рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
13:39 18.07.2026
Жирков рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Жирков: рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, он здорово играет в свои годы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Жирков рад, что Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским ЦСКА.
  • Контракт Акинфеева с ЦСКА продлили до 2027 года.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости признался, что рад, что российский вратарь Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским ЦСКА.
В начале июня армейцы продлили контракт с Акинфеевым до 2027 года.
"Тот факт, что у Акинфеева есть желание играть, это здорово. Рад, что он продлил контракт с ЦСКА. Он здорово играет за свой клуб, в некоторых матчах он вытаскивает такие мячи, что диву даешься, как в столько-то лет можно так классно играть. Желаю Игорю крепкого здоровья, пусть он играет как можно дольше", - сказал Жирков.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
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ФутболСпортРоссияЮрий ЖирковИгорь АкинфеевПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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