Жирков рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Жирков рад, что Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским ЦСКА.

Контракт Акинфеева с ЦСКА продлили до 2027 года.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости признался, что рад, что российский вратарь Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским ЦСКА.

В начале июня армейцы продлили контракт с Акинфеевым до 2027 года.

"Тот факт, что у Акинфеева есть желание играть, это здорово. Рад, что он продлил контракт с ЦСКА . Он здорово играет за свой клуб, в некоторых матчах он вытаскивает такие мячи, что диву даешься, как в столько-то лет можно так классно играть. Желаю Игорю крепкого здоровья, пусть он играет как можно дольше", - сказал Жирков