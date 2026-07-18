Гол Головина помог "Монако" победить "Сан-Приест" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Монако» обыграл «Сан-Приест» в товарищеском матче со счетом 5:2.
- Дубль оформил Парис Бруннер, также забитыми мячами отличились Эрик Дайер и Александр Головин.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Монако" обыграл "Сан-Приест" из четвертого по силе французского дивизиона в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу монегасков. В составе победителей дубль оформил Парис Бруннер (48-я, 50-я минуты), также отличились Эрик Дайер (32) и Александр Головин (34). Еще один мяч отправил в свои ворота футболист "Сан-Приеста" (61).
Головин отыграл первый тайм и отличился прямым ударом со штрафного. В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник сборной России провел 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
Агент прокомментировал слухи о трансфере Головина
16 июля, 17:10