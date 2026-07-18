Гол Головина помог "Монако" победить "Сан-Приест" в товарищеском матче

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Монако" обыграл "Сан-Приест" из четвертого по силе французского дивизиона в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону.

Головин отыграл первый тайм и отличился прямым ударом со штрафного. В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник сборной России провел 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.