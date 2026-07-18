"Рубин" обыграл "Локомотив" в первом товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл московский «Локомотив» в товарищеском матче на предсезонном сборе со счетом 3:1.
- Второй матч между командами состоится в 17:00.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл московский "Локомотив" в первом из двух товарищеских матчей на предсезонном сборе.
Встреча прошла на арене железнодорожников в подмосковной Баковке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мяч забил Назми Грипши и дубль оформил Александар Юкич. В составе хозяев отличился Никита Салтыков.
В 17:00 состоится второй матч команд.
"Рубин" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с "Краснодаром". "Локомотив" в первом туре 26 июля примет грозненский "Ахмат".
В другой встрече столичная "Родина" в Белграде сыграла вничью с израильским клубом "Маккаби" (Петах-Тиква) со счетом 3:3.
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