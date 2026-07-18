"Рубин" обыграл "Локомотив" в первом товарищеском матче

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл московский "Локомотив" в первом из двух товарищеских матчей на предсезонном сборе.

В 17:00 состоится второй матч команд.

"Рубин" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с "Краснодаром". "Локомотив" в первом туре 26 июля примет грозненский "Ахмат".

В другой встрече столичная "Родина" в Белграде сыграла вничью с израильским клубом "Маккаби" (Петах-Тиква) со счетом 3:3.