В Нью-Йорк на финал ЧМ прибыли около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк поддержать команду в финальном матче чемпионата мира по футболу против испанцев.

Болельщиков сборной Аргентины ожидается больше, чем фанатов команды Испании, как в городе, так и на стадионе.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк поддержать команду в финальном матче чемпионата мира по футболу против испанцев, сообщает Marca.

По информации издания, не все из них прибыли из Аргентины , некоторые являются жителями США . Также не все смогут попасть на стадион. Отмечается, что о массовом прибытии аргентинцев стало известно ранее, когда в Атланте, где аргентинцы обыграли в полуфинале англичан, сервисы аренды автомобилей столкнулись с нехваткой машин из-за представителей Южной Америки, отправившихся в Нью-Йорк.

Подчеркивается, что как в городе, так и на самом стадионе, болельщиков сборной Аргентины ожидается больше, чем фанатов команды Испании.