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В Нью-Йорк на финал ЧМ прибыли около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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09:44 18.07.2026
В Нью-Йорк на финал ЧМ прибыли около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины

Marca: перед финалом ЧМ в Нью-Йорк прибыли 50 тысяч фанатов сборной Аргентины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины.
Болельщики сборной Аргентины. - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Болельщики сборной Аргентины.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк поддержать команду в финальном матче чемпионата мира по футболу против испанцев.
  • Болельщиков сборной Аргентины ожидается больше, чем фанатов команды Испании, как в городе, так и на стадионе.
  • Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк поддержать команду в финальном матче чемпионата мира по футболу против испанцев, сообщает Marca.
По информации издания, не все из них прибыли из Аргентины, некоторые являются жителями США. Также не все смогут попасть на стадион. Отмечается, что о массовом прибытии аргентинцев стало известно ранее, когда в Атланте, где аргентинцы обыграли в полуфинале англичан, сервисы аренды автомобилей столкнулись с нехваткой машин из-за представителей Южной Америки, отправившихся в Нью-Йорк.
Подчеркивается, что как в городе, так и на самом стадионе, болельщиков сборной Аргентины ожидается больше, чем фанатов команды Испании.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
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