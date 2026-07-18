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"Атланта" Миранчука проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
07:46 18.07.2026 (обновлено: 08:25 18.07.2026)
"Атланта" Миранчука проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

"Атланта" Миранчука проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атланта Юнайтед» проиграла «Нэшвиллу» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата MLS.
  • «Атланта» не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Шакур Мохаммед (79-я минута). Миранчук вышел в стартовом составе "Атланты" и провел весь матч.
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Миранчук в текущем регулярном чемпионате сыграл 14-ю встречу, с пятью голами в турнире полузащитник сборной России является лучшим бомбардиром команды.
"Атланта" потерпела второе поражение подряд, всего команда не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет "Нэшвилл".
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