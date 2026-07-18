"Атланта" Миранчука проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Атланта Юнайтед» проиграла «Нэшвиллу» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата MLS.
- «Атланта» не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Миранчук в текущем регулярном чемпионате сыграл 14-ю встречу, с пятью голами в турнире полузащитник сборной России является лучшим бомбардиром команды.
"Атланта" потерпела второе поражение подряд, всего команда не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет "Нэшвилл".
"Атланта" Миранчука уступила в матче MLS
25 мая, 02:14