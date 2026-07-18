"Атланта" Миранчука проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

Миранчук в текущем регулярном чемпионате сыграл 14-ю встречу, с пятью голами в турнире полузащитник сборной России является лучшим бомбардиром команды.

"Атланта" потерпела второе поражение подряд, всего команда не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет "Нэшвилл".