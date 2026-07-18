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Президент Мексики по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
05:14 18.07.2026
Президент Мексики по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Президент Мексики Шейнбаум по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мексики Клаудия Шейнбаум примет участие в финале чемпионата мира по футболу в США по приглашению президента Дональда Трампа.
  • В финале, который пройдет на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, встретятся сборные Испании и Аргентины.
МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что посетит в воскресенье финал чемпионата мира по футболу в США по приглашению американского президента Дональда Трампа.
"Я получила приглашение от президента Трампа приехать в воскресенье на финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение президента Соединенных Штатов... Завтра я запишу обращение, в котором подробнее обо всем расскажу", - сказала Шейнбаум журналистам, видеозапись разговора опубликовало издание Reforma в соцсети X.
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На мероприятии, по ее словам, также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.
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ФутболМексикаДональд ТрампЧМ по футболу 2026Клаудия ШейнбаумМарк КарниКанадаСШАСпорт
 
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