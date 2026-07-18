Президент Мексики по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Мексики Клаудия Шейнбаум примет участие в финале чемпионата мира по футболу в США по приглашению президента Дональда Трампа.

В финале, который пройдет на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, встретятся сборные Испании и Аргентины.

МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что посетит в воскресенье финал чемпионата мира по футболу в США по приглашению американского президента Дональда Трампа.

"Я получила приглашение от президента Трампа приехать в воскресенье на финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение президента Соединенных Штатов... Завтра я запишу обращение, в котором подробнее обо всем расскажу", - сказала Шейнбаум журналистам, видеозапись разговора опубликовало издание Reforma в соцсети X

На мероприятии, по ее словам, также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.