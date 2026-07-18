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Белый дом и ФИФА перед финалом ЧМ обсудят риски из-за смога - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
02:48 18.07.2026 (обновлено: 03:17 18.07.2026)
Белый дом и ФИФА перед финалом ЧМ обсудят риски из-за смога

Белый дом и ФИФА перед финалом ЧМ обсудят угрозы для здоровья из-за смога

© REUTERS / Eric CoxСмог в Чикаго из-за лесных пожаров в Канаде
Смог в Чикаго из-за лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Eric Cox
Смог в Чикаго из-за лесных пожаров в Канаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники Белого дома встретятся с генеральным секретарем ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси.
  • Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чиновники Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси, сообщил журналист Sky News Роб Харрис.
"Чиновники Белого дома встретятся сегодня позже с председателем ФИФА Джанни Инфантино до финала ЧМ в воскресенье для того, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Нью-Йорке и Нью-Джерси", - говорится в сообщении в аккаунте Харриса в X.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Финал ЧМ по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде
17 июля, 08:32
При этом телеканал ABC отмечает, что в ближайшие дни в Нью-Йорке и области, где штат граничит с Нью-Джерси и Коннектикутом, могут пройти дожди, которые улучшат качество воздуха.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22.00 мск.
Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города, передавали корреспонденты РИА Новости.
По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошли более 3,5 тысяч лесных пожаров. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.
Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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17 июля, 10:40
 
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