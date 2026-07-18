Белый дом и ФИФА перед финалом ЧМ обсудят риски из-за смога

Краткий пересказ от РИА ИИ Чиновники Белого дома встретятся с генеральным секретарем ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чиновники Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси, сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

"Чиновники Белого дома встретятся сегодня позже с председателем ФИФА Джанни Инфантино до финала ЧМ в воскресенье для того, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Нью-Йорке и Нью-Джерси", - говорится в сообщении в аккаунте Харриса в X

При этом телеканал ABC отмечает, что в ближайшие дни в Нью-Йорке и области, где штат граничит с Нью-Джерси и Коннектикутом, могут пройти дожди, которые улучшат качество воздуха.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22.00 мск.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города, передавали корреспонденты РИА Новости.

По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошли более 3,5 тысяч лесных пожаров. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США