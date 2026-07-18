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Трамп прокомментировал ситуацию с футболистом Балоганом - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
02:04 18.07.2026
Трамп прокомментировал ситуацию с футболистом Балоганом

Трамп заявил, что просто сделал рекомендацию о приостановке удаления Балогана

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал рекомендацию в деле о приостановке действия красной карточки Фоларина Балогана.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки игрока Балогана с испытательным сроком в год.
  • Балоган сыграл против сборной Бельгии, американцы уступили со счетом 1:4.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал рекомендацию в деле о приостановке действия красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 5 июля приостановил действие полученной в матче с боснийцами красной карточки игрока Балогана с испытательным сроком в год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Балоган сыграл против сборной Бельгии, американцы уступили со счетом 1:4.
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"Возможно, это был самый незабываемый момент. Мне пришлось позвонить Джанни (Инфантино) и просто сделать рекомендацию. "Дайте ему сыграть", - нет, я такого не говорил. Я понятия не имел, что произойдет. Все сработало замечательно, потому что никаких споров нет. Бельгийцы выиграли матч, а у нас все игроки были в составе. Инфантино принял замечательное решение, если подумать, но не получил за это признания. Если бы Балогану не позволили сыграть, многие сказали бы: "Мы выиграли бы матч, если бы у нас был наш лучший футболист". Так что Джанни принял еще одно замечательное решение", - сказал Трамп на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на странице Fox News в соцсети X.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В финале, который пройдет в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины.
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17 июля, 10:40
 
ФутболСпортБельгияСШАНью-Йорк (город)Фоларин БалоганДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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