Трамп прокомментировал ситуацию с футболистом Балоганом

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал рекомендацию в деле о приостановке действия красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.