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Жоан Капдевила попросил Трампа пустить его в США на финал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
01:50 18.07.2026
Жоан Капдевила попросил Трампа пустить его в США на финал ЧМ-2026

Чемпион мира 2010 года Капдевила попросил Трампа пустить его на финал ЧМ-2026

© Фото : EAST News/ WIDMANN,SEBASTIANЖоан Капдевила
Жоан Капдевила - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : EAST News/ WIDMANN,SEBASTIAN
Жоан Капдевила. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жоан Капдевила, чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пустить его в страну на финал чемпионата мира.
  • Заявка Жоана Капдевилы на въезд в США была отклонена электронной системой авторизации путешествий.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пустить его в страну на финал чемпионата мира между испанцами и аргентинцами после отклонения его заявки.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
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"Мне нужна помощь, Дональд Трамп! Мне только что сказали, что я не могу поехать на финал со своими детьми, потому что моя заявка в электронной системе авторизации путешествий отклонена. Кто-нибудь может помочь мне с этим? Вы не представляете, как бы я хотел быть там со всеми своими товарищами по сборной 2010 года и с нынешней командой, чтобы поддержать их. Не могу поверить, что мне не разрешают въезд в США и я пропущу такой момент вместе с моими детьми, которые так любят футбол. Если кто-нибудь знает, как это исправить, я буду бесконечно благодарен", - написал Капдевила у себя в соцсети X.
Капдевиле 48 лет, в качестве футболиста он провел за сборную Испании 60 матчей и забил четыре мяча. Помимо золота чемпионата мира 2010 года, он становился чемпионом Европы 2008 года и серебряным призером Олимпийских игр 2000 года.
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