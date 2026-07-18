Родри рассказал, как остановить Месси

На вопрос о том, как остановить капитана сборной Аргентины Месси, Родри ответил: "Во‑первых, держать его подальше от штрафной. Во‑вторых, когда защита неизбежна, нужно быть ближе, действовать более агрессивно. Возможно, не садиться так глубоко. Мы команда, которая прессингует высоко, вынуждая соперников играть назад, и я считаю, что это будет ключом в воскресном матче. Но с таким игроком, как Лео, который часто непредсказуем, нужно быть предельно внимательными".