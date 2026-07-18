Родри рассказал, как остановить Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан испанской сборной Родри заявил, что для победы над Аргентиной нужно использовать сильные стороны своей команды и учитывать, что у соперника много игроков высокого класса.
- Родри подчеркнул, что для нейтрализации капитана сборной Аргентины Месси нужно держать его подальше от штрафной и действовать более агрессивно при неизбежности защиты.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Испанским футболистам нужно держать нападающего и капитана сборной Аргентины подальше от своей штрафной в финале чемпионата мира, заявил полузащитник и капитан испанцев Родри.
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"Это соперники, к которым нужно подходить по‑разному, которых нужно понимать по‑разному. У Франции больше мощи в атаке, они сильны в переходах в контратаку. Аргентина - более командная, она больше контролирует мяч, очень агрессивна, харизматична... Другая команда. Нужно понять, как навредить им с помощью наших сильных сторон, помнить, что у них много игроков высокого класса, способных решить эпизод, и провести очень целостный матч как в атаке, так и в защите, если мы хотим победить", - цитирует Родри As.
На вопрос о том, как остановить капитана сборной Аргентины Месси, Родри ответил: "Во‑первых, держать его подальше от штрафной. Во‑вторых, когда защита неизбежна, нужно быть ближе, действовать более агрессивно. Возможно, не садиться так глубоко. Мы команда, которая прессингует высоко, вынуждая соперников играть назад, и я считаю, что это будет ключом в воскресном матче. Но с таким игроком, как Лео, который часто непредсказуем, нужно быть предельно внимательными".
Финальный матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.