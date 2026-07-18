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Антонелли выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Формула-1
 
18:33 18.07.2026 (обновлено: 18:55 18.07.2026)

Антонелли выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из «Мерседеса» выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 44,361 секунды.
  • Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — Ландо Норрис из «Макларена».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".
Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 44,361 секунды. Второе место занял четырехкратный победитель "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,317 секунды). Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена" (+0,440).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,508), 5. Шарль Леклер ("Феррари"; +0,532), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари"; +0,534), 7. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,655), 8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", +0,782), 9. Габриэль Бортолето ("Ауди"; +1,267), 10. Исак Хаджар ("Ред Булл"; без времени).
Гонка на Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье.
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