Антонелли выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли из «Мерседеса» выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 44,361 секунды.
- Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — Ландо Норрис из «Макларена».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".
Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 44,361 секунды. Второе место занял четырехкратный победитель "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,317 секунды). Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена" (+0,440).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,508), 5. Шарль Леклер ("Феррари"; +0,532), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари"; +0,534), 7. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,655), 8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", +0,782), 9. Габриэль Бортолето ("Ауди"; +1,267), 10. Исак Хаджар ("Ред Булл"; без времени).
Гонка на Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье.