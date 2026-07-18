Филиппов рассказал о совместном фото с литовской биатлонисткой на ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпиаде в Италии.
- На церемонии закрытия Игр биатлонистка из Литвы попросила Филиппова сфотографироваться, так как ее подруга тренировалась с ним на Камчатке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что на церемонии закрытия Игр 2026 года в Италии с ним попросила сфотографироваться биатлонистка из Литвы.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр-2026. Всего на турнире в нейтральном статусе выступили 13 россиян.
"Меня удивила одна история. На церемонии закрытия увиделся с биатлонисткой из Литвы. Она попросила сфоткаться, потому что ее подруга тренировалась со мной на Камчатке, хотя тоже из Литвы. Не понял, как это произошло", - сказал Филиппов на VK Fest.