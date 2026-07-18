Филиппов рассказал о совместном фото с литовской биатлонисткой на ОИ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что на церемонии закрытия Игр 2026 года в Италии с ним попросила сфотографироваться биатлонистка из Литвы.