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Филиппов рассказал о совместном фото с литовской биатлонисткой на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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15:56 18.07.2026
Филиппов рассказал о совместном фото с литовской биатлонисткой на ОИ

Филиппов рассказал, как на ОИ с ним сфотографировалась биатлонистка из Литвы

© AP Photo / Gabriele FacciottiРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпиаде в Италии.
  • На церемонии закрытия Игр биатлонистка из Литвы попросила Филиппова сфотографироваться, так как ее подруга тренировалась с ним на Камчатке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что на церемонии закрытия Игр 2026 года в Италии с ним попросила сфотографироваться биатлонистка из Литвы.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр-2026. Всего на турнире в нейтральном статусе выступили 13 россиян.
"Меня удивила одна история. На церемонии закрытия увиделся с биатлонисткой из Литвы. Она попросила сфоткаться, потому что ее подруга тренировалась со мной на Камчатке, хотя тоже из Литвы. Не понял, как это произошло", - сказал Филиппов на VK Fest.
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