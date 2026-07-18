Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Европе забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключенных при уволенном с поста министра обороны Михаиле Федорове, пишет EUObserver.
- Соглашения открывали украинским фирмам доступ к программам ЕС, финансированию и совместному производству.
- Теперь неизвестно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейцы забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключенных при уволенном с поста министра обороны Украины Михаиле Федорове, пишет EUObserver.
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"Для Европы это (его отставка. — Прим. ред.) вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству", — говорится в материале.
Теперь непонятно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок, добавило издание.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку правительства, включая Федорова. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
На этой неделе во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло. Западные СМИ и эксперты же отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.