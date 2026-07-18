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СМИ: ЕС опасается за будущее соглашений с Киевом, подписанных при Федорове - РИА Новости, 18.07.2026
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12:57 18.07.2026 (обновлено: 14:05 18.07.2026)
СМИ: ЕС опасается за будущее соглашений с Киевом, подписанных при Федорове

EUObserver: ЕС опасается за соглашения с Киевом, подписанные при Федорове

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключенных при уволенном с поста министра обороны Михаиле Федорове, пишет EUObserver.
  • Соглашения открывали украинским фирмам доступ к программам ЕС, финансированию и совместному производству.
  • Теперь неизвестно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейцы забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключенных при уволенном с поста министра обороны Украины Михаиле Федорове, пишет EUObserver.
«

"Для Европы это (его отставка. — Прим. ред.) вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству", — говорится в материале.

Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Киев рассматривает ликвидацию Федорова, сообщили российские силовики
17 июля, 21:12
Теперь непонятно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок, добавило издание.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку правительства, включая Федорова. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
На этой неделе во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло. Западные СМИ и эксперты же отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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В миреЕвропаКиевУкраинаМихаил ФедоровЕвросоюзВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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