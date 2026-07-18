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Евраев обсудил развитие железнодорожного сообщения в Ярославской области - РИА Новости, 18.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:32 18.07.2026
Евраев обсудил развитие железнодорожного сообщения в Ярославской области

Михаил Евраев обсудил развитие железнодорожного сообщения в Ярославской области

© Михаил Евраев/TelegramМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Михаил Евраев/Telegram
Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром транспорта РФ Андреем Никитиным развитие железнодорожного сообщения в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
"На этой неделе министр транспорта России Андрей Никитин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели в Москве рабочую встречу, посвященную развитию железнодорожного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.
На встрече Евраев подчеркнул, что развитие железнодорожного сообщения – один из ключевых вопросов для Ярославской области.
"Работаем сразу по нескольким направлениям: как увеличить количество поездов, запустить двухэтажные составы, добавить вагонов на самых востребованных маршрутах и сократить время в пути между Ярославлем и Москвой. Все эти задачи решаем совместно с федеральным правительством, РЖД и правительством Москвы", - приводит слова Евраева пресс-служба.
Губернатор рассказал о достигнутых результатах работы. В частности, по его словам, ярославское направление является одним из приоритетных в развитии Центрального транспортного узла, что дает возможность быстрее приступить к реализации необходимых инфраструктурных проектов.
Евраев также отметил, что уже с 17 июля между Ярославлем и Москвой начал курсировать дополнительный поезд с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде, а с 1 августа по выходным и праздничным дням между Москвой и Рыбинском будут ходить скоростные "Ласточки" с остановкой в Ярославле.
"Последовательно работаем над тем, чтобы железнодорожное сообщение становилось удобнее, быстрее и доступнее для жителей и гостей Ярославской области", – подчеркнул Евраев.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевАндрей Никитин (политик)РЖДЯрославль
 
 
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